Pollença recupera progresivamente el servicio de agua tras reparar la avería que provocó cortes de suministro

Archivo - Una persona llena un vaso de agua de un grifo - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

PALMA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental (Abaqua) ha reparado la tubería averiada de la desaladora de Alcúdia, de modo que se está restableciendo progresivamente el servicio de agua en todo el municipio de Pollença.

Cabe recordar que este domingo una incidencia en esta tubería obligó a cortar el suministro de agua en varias zonas del municipio.

Según ha informado este lunes el Ayuntamiento de Pollença en redes sociales, Abaqua reparó la tubería y durante la pasada noche se ha llenado el depósito de Can Puig, lo que ha permitido restablecer el servicio de agua.

Si no se produce ninguna incidencia, a lo largo de este lunes todas las zonas afectadas volverán a tener agua con normalidad. El Ayuntamiento ha lamentado las molestias y ha recordado a la ciudadanía que el agua es un bien escaso.