Portas reivindica el senador propio para Formentera como un acto de "justicia institucional y respeto democrático"

La delegación de Formentera durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 26 de marzo de 2026, en Madrid (España). - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

FORMENTERA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, ha celebrado la aprobación en el Senado de la reforma constitucional para que la isla tenga senador propio y ha afirmado que "representa un acto de justicia institucional, de respeto democrático y de reconocimiento a la realidad propia".

Portas, en un comunicado, ha destacado que la votación de este miércoles ha supuesto "la culminación de una reivindicación histórica sostenida durante años" y el fin de una realidad que "nunca ha sido justa ni coherente con el principio de representación territorial".

"Ahora Formentera tendrá voz desde Formentera. No se nos concede ningún privilegio: hoy se corrige una anomalía que nuestra isla ha soportado durante demasiados años", ha subrayado el presidente insular.

Además, ha puesto en valor que la menor de las Pitiusas siempre ha defendido esta demanda "desde la lealtad institucional" y ha considerado que, a partir de ahora, Formentera podrá defender directamente sus intereses "donde hasta ahora había sido insuficientemente representada".

"Esto no es una victoria de un gobierno o de un partido. Es la culminación de una demanda justa de un pueblo que nunca ha dejado de reclamar lo que le correspondía", ha zanjado.