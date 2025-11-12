PortsIB y el Ayuntamiento de Manacor acuerdan reducir el tráfico rodado en la zona portuaria de Porto Cristo

Archivo - Vista aérea del puerto de Porto Cristo. - CONSELLERIA DEL MAR Y EL CICLO DEL AGUA - Archivo

PALMA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ports de les Illes Balears (PortsIB) y el Ayuntamiento de Manacor han impulsado la firma de un convenio de colaboración para la gestión de la Zona de Prioridad Residencial (ZPR) del puerto de Porto Cristo.

El objetivo de este acuerdo es reducir el tráfico rodado en el ámbito portuario y minimizar los riesgos derivados de la interacción entre vehículos y peatones, especialmente durante los meses de abril a octubre, cuando la actividad en la zona es más intensa, según ha explicado la Conselleria del Mar y el Ciclo del Agua en un comunicado.

Esta propuesta de acuerdo establece la colaboración entre ambas instituciones para gestionar de manera "más eficaz y coordinada" las calles de titularidad portuaria incluidas en la ZPR, como son el paseo des Riuet, la calle de Santa Maria, la plaza de Francesc Ramis y la calle Verí.

El Ayuntamiento de Manacor ya aprobó, en sesión plenaria de septiembre de 2020, la ordenanza reguladora de las zonas de prioridad residencial, publicada en el BOIB en enero de 2021, que permite implementar este tipo de espacios urbanos con restricciones de circulación para "mejorar la convivencia y la seguridad ciudadana".

"Con la firma de este convenio, ambas administraciones refuerzan su cooperación para avanzar hacia un modelo de gestión portuaria que priorice la seguridad, la calidad de vida y la sostenibilidad ambiental en los entornos costeros de Baleares", han remarcado.