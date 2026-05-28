El PP de Campanet acusa al Ayuntamiento de expulsar a un club de tiro con arco terapéutico de instalaciones municipales

El PP de Campament critica la retirada de un club de tiro con arco terapéutico de instalaciones municipales. - PP DE CAMPAMENT

PALMA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El PP de Campanet ha acusado al gobierno municipal de "expulsar" de las dependencias municipales la actividad de un club de tiro con arco dirigido a mujeres que han superado el cáncer de mama.

Según ha asegurado el portavoz de los 'populares' en el Ayuntamiento, Pedro Pons, la decisión del alcalde se ha tomado de manera "unilateral" y "sin contar" con el resto de grupos políticos.

En este sentido, la formación ha aseverado que el alcalde "ha ignorado" informes favorables de la Guardia Civil que avalaban la actividad, así como el hecho de que muchas de las participantes son vecinas del municipio.

"No es una cuestión de dónde es la asociación, sino de las personas que forman parte y del beneficio que genera", ha subrayado Pons.

Desde la formación han recordado que el Proyecto Arkus es un programa terapéutico con colaboración con hospitales públicos y profesionales sanitarios, que ayuda a mujeres a recuperarse física y emocionalmente tras procesos oncológicos.

"Estamos hablando de salud, bienestar y apoyo entre personas que han pasado situaciones muy duras. Echarlas es una decisión que no tiene ninguna justificación", ha afirmado el portavoz.

Por todo ello, el PP ha advertido de que la decisión puede "dañar" la imagen del municipio y evidencia, a su juicio, "una total falta de sensibilidad y de criterio por parte del gobierno municipal".