PP se compromete a impulsar la construcción de 8.000 viviendas y la compra de pisos con hipotecas inferiores a 500 euros

El candidato del PP al Govern, Biel Company, ha afirmado este viernes que "facilitar el acceso a la vivienda será una prioridad para el PP" y ha anunciado que pondrán en marcha "un plan para construir 8.000 nuevas viviendas en Baleares y hacer posible la compra de pisos a 450-500 euros de hipoteca mensual".

Según ha informado el PP en un comunicado, Company ha visitado el solar de Son Busquets, acompañado del candidato a la alcaldía de Palma, Mateo Isern, para presentar las propuestas de la formación en materia de vivienda.

De este modo, ha señalado que "el Partido Popular aprobará un plan contundente para abordar un problema que afecta a gran parte de los ciudadanos de Baleares" y para ello, ha detallado que "se construirán 8.000 viviendas para compra y/o alquiler".

Además, ha explicado que "se pondrá en marcha la 'hipoteca compra fácil' para menores de 35 años, que contará con el aval del Govern hasta completar el 100 por cien del préstamo bancario para la compra de vivienda habitual, y se impulsarán ayudas específicas para el alquiler".

Company ha subrayado que eliminarán el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, reducirán del 8 al 2 por ciento del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales e incrementarán deducciones IRPF para arrendadores y arrendatarios.

Además, el PP se ha comprometido a incrementar los efectivos policiales para combatir la ocupación ilegal y a exigir una ley nacional que permita desalojarlos en 24 horas.

"LEGISLATURA PERDIDA".

Por otro lado, Company ha criticado "la legislatura perdida en materia de vivienda a causa de la nula gestión de Armengol y sus socios".

En este sentido, ha destacado que "pese a contar con 4.000 millones más de presupuesto, durante los últimos cuatro años no se ha construido ninguna nueva promoción de VPO; no se han tomado medidas para combatir el problema social que ha generado la imparable subida del precio del alquiler y no se ha aprobado el plan antidesahucios prometido por Govern de Armengol al inicio del actual mandato".

Por su parte, el candidato a la alcaldía de Palma, Mateo Isern, ha destacado que "el principal problema en Palma es el acceso a la vivienda" y ha hecho hincapié en que "esta importante problemática para los palmesanos no se soluciona con anuncios y titulares, sino poniendo más viviendas a disposición de los ciudadanos".

Por ello, Isern ha anunciado que "el PP habilitará el solar de Son Busquets y el de la antigua prisión para la construcción de 1.000 nuevas viviendas" y ha añadido que "desde las instituciones se debe fomentar que los propietarios pongan sus viviendas en alquiler, garantizándoles el cobro y la recuperación del inmueble en caso de impago y no poniéndoles inconvenientes como ha hecho la izquierda en la actual legislatura".