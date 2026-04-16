El PP exige al Gobierno que retire la subida de cotizaciones que "castiga" a los autónomos menorquines

MENORCA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP en el Consell Insular de Menorca ha exigido al Gobierno central que retire la subida de la base mínima de cotización de los autónomos al considerar que "castiga" a los autónomos menorquines.

La medida, ha señalado la formación 'popular', supone un incremento superior al 40 por ciento, pasando aproximadamente de 1.000 a 1.424 euros, un sobrecoste anual que puede superar los 1.600 euros por autónomo.

El portavoz del PP en el Consell Insular, Joan Pons, ha denunciado públicamente que "se vuelve a castigar a los autónomos, a las empresas familiares y a los pequeños negocios, que son quienes realmente sustentan la economía de Menorca".

"Esta subida llega en el peor momento posible, cuando las empresas ya están soportando el incremento de costes, la subida de precios y las dificultades propias de un territorio insular como Menorca", ha señalado.

Ante esta situación, el PP defenderá el próximo lunes durante el pleno insular una propuesta para exigir al Gobierno central la retirada de esta subida.

Igualmente, la iniciativa también plantea una revisión del sistema de cotización de los autónomos con criterios de proporcionalidad y adaptación a la realidad de territorios insulares como Menorca.

La propuesta reclama la aplicación inmediata del régimen de franquicia de IVA para autónomos y pequeñas empresas previsto en la Directiva Europea 2020/285, que permite eximir del pago y de la presentación de declaraciones de IVA a autónomos con una facturación anual inferior a 85.000 euros.

Finalmente, el portavoz 'popular' ha criticado que "mientras el Govern trabaja para ayudar, impulsar y aliviar la carga fiscal de los autónomos, el Gobierno central va en la dirección contraria, subiendo impuestos y dificultando su actividad".

"Mientras en Baleares se adoptan medidas para apoyar a los autónomos, el Gobierno central sigue empeñado en exprimirlos con más cargas. Esa es la diferencia entre quien gobierna para ayudar y quien gobierna solo para recaudar", ha remarcado.

Pons ha considerado que los grupos políticos del Consell Insular de Menorca deben "posicionarse con claridad en defensa del tejido económico menorquín".

En este sentido, ha apuntado que el PP "dice claramente que no está de acuerdo con esta subida que vuelve a castigar a los autónomos menorquines". "Esperemos que el PSOE y Més per Menorca no agachen la cabeza ante sus compañeros y también apoyen la propuesta", ha apostillado.