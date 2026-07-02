El PP de Mallorca asegura que la basura de Eivissa llegará "compactada" y "perfectamente embalada"

Archivo - Planta de tratamiento de residuos. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP de Mallorca ha afirmado que los residuos que se importarán desde Eivissa pertenecerán a la fracción de rechazo y llegarán "compactados" y "perfectamente embaladas", como se habría establecido en los informes técnicos.

La portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Núria Riera, se ha expresado en estos términos en una rueda de prensa con la que ha tratado de "aclarar las falsedades difundidas por la oposición".

De este modo, ha alegado que no se traerá basura "a granel" y ha asegurado que "no habrá olores, ni dispersión de residuos", por lo que ha insistido que todo el procedimiento "cuenta con informes de viabilidad, cobertura legal, garantías ambientales y aval técnico".

Por este motivo, el PP ha acusado al PSIB de "volver a instalarse en la mentira y el alarmismo" con sus declaraciones sobre el traslado de residuos de Eivissa a Mallorca.

Riera ha recalcado que la posibilidad de trasladar residuos entre islas "no es una ocurrencia" del actual gobierno insular, sino "una herramienta prevista en la Ley de Residuos y en el Plan Director Sectorial, aprobados en 2019 por el Pacte de izquierdas".

"Es una auténtica contradicción que ahora quieran hacer creer a los mallorquines que es un desastre aquello que ellos mismos dejaron aprobado. Si no saben hacer oposición, los mallorquines no tienen ninguna culpa", ha afirmado.

Riera ha explicado que el convenio respondería a una "doble finalidad", que sería, por un lado, dar una solución a un "problema ambiental de Baleares", puesto que el vertedero de Eivissa se encuentra "al final de su vida útil". Por otro lado, se trata de obtener un "beneficio directo para los mallorquines", porque los 50 millones de euros asociados al acuerdo "permitirán reducir un 10% la tarifa de residuos con efectos desde este mismo año".

Al mismo tiempo, ha tratado de desmentir las afirmaciones sobre una supuesta "saturación" de la planta de Son Reus y es que la planta funcionaría en la actualidad a aproximadamente el 70% de su capacidad, de forma que "dispone de margen suficiente para asumir este tratamiento con todas las garantías técnicas y ambientales".

Además, Riera ha recordado que el incremento de tráfico será mínimo, dado que actualmente llegan "cerca de 800 camiones diarios a Son Reus" y este convenio "solo supondrá unos siete camiones más al día, es decir, menos de un 1% de incremento". Por lo tanto, a su manera de ver, "quedan completamente desmentidas las barbaridades que algunos han intentado hacer creer a la ciudadanía".

La portavoz también ha negado cualquier "opacidad", puesto que el convenio será "completamente público" y Mallorca "podrá interrumpir el traslado cuando lo considere necesario". Además, ha remarcado que el transporte será "íntegramente organizado y financiado" por el Consell d'Eivissa.

Riera también ha explicado que el traslado todavía no ha empezado porque se intenta cerrar "los últimos trámites administrativos antes de la firma del convenio". "El Consell prefiere dedicar unas semanas más a hacer las cosas bien que improvisar. La izquierda está acostumbrada a las prisas y a las chapuzas administrativas. Este gobierno apuesta por el rigor y la seguridad jurídica", ha subrayado.

Finalmente, Riera ha recordado que el Pacte "dejó un agujero de cerca de 40 millones de euros" en el sistema de residuos después de aprobar una tarifa que "no se correspondía con la realidad".

"Es una vergüenza ver la hipocresía del PSIB, puesto que aprobaron la ley, aprobaron el Plan Director que preveía esta posibilidad y dejaron un déficit millonario. Ahora este gobierno arregla este desaguisado, garantiza todas las medidas ambientales y, además, baja la tarifa a los mallorquines. En lugar de intentar ensuciar este debate, el PSIB tendría que pedir disculpas por los problemas que dejó", ha concluido Riera.