La portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Núria Riera. - PP

PALMA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP de Mallorca exigirá que "se depuren responsabilidades políticas a todos los niveles" por el rescate anticipado del túnel de Sóller, impulsado por el gobierno de izquierdas en 2017, tras la resolución judicial que eleva el coste de la operación a 33,1 millones de euros.

Por este motivo, los 'populares' presentarán mociones tanto en el Consell de Mallorca como en el Parlament, según ha destacado este miércoles la portavoz del PP en la institución insular, Núria Riera.

"La irresponsabilidad de la izquierda costará 33,1 millones de euros a los mallorquines por una decisión que nos habría costado cero euros si hubieran esperado tan solo cinco años, hasta la finalización de la concesión", ha subrayado.

En esta línea, ha criticado que el coste del rescate anticipado sea superior a la indemnización que reclamaba inicialmente la empresa concesionaria.

"Lo que la izquierda vendió como un hito de su gestión se ha convertido en una factura millonaria que tendremos que pagar entre todos los mallorquines. Se hicieron la foto más cara de la historia de Mallorca con el dinero de todos los ciudadanos", ha reprochado.

La 'popular' ha lamentado que estos 33,1 millones de euros se podrían haber destinado a mejorar las carreteras, reforzar los servicios sociales o impulsar inversiones en los municipios de Mallorca.

Según ha remarcado, su formación no cuestiona la gratuidad del túnel de Sóller, sino la forma en la que se gestionó. "Bastaba con esperar cinco años para conseguir exactamente el mismo resultado sin tener que pagar ni un solo euro por el rescate", ha añadido.

Así, el PP exigirá que se depuren responsabilidades tanto en el Consell como en Palma, al considerar que los mallorquines "merecen explicaciones" sobre una decisión que, a su entender, "respondió a intereses electoralistas".