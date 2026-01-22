El PP de Manacor pide al alcalde medidas urgentes para garantizar la seguridad de los edificios tras el derrumbe mortal

El Ayuntamiento precinta la vivienda afectada por el derrumbe en Manacor - AYUNTAMIENTO DE MANACOR

PALMA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP de Manacor ha registrado dos instancias en el Ayuntamiento para solicitar medidas urgentes para garantizar la seguridad de los edificios tras el derrumbe de una vivienda en la calle Sant Francesc, que provocó la muerte de un joven de 18 años.

La portavoz 'popular' en el municipio, Maria Antònia Sansó, ha explicado que el objetivo de estas peticiones es "asegurar que se han aplicado correctamente los mecanismos de control y prevención durante estos últimos años y, sobre todo, garantizar que a partir de ahora se adopten todas las medidas necesarias para que una desgracia así no vuelva a repetirse".

Según ha señalado la formación en una nota de prensa este jueves, han solicitado información sobre la aplicación real de las políticas municipales de control y seguimiento de los edificios.

Su objetivo es conocer si se ha realizado el trabajo que prevé la normativa vigente y si existe una planificación clara para reforzar la seguridad del parque inmobiliario del municipio.

En una segunda instancia, los 'populares' ponen el foco en la Ordenanza reguladora del Informe de Evaluación de Edificios (IAE), aprobada en el año 2016, y en el Registro de Edificios que dicha normativa preveía crear.

En este sentido, han solicitado datos sobre cuántos edificios están obligados a presentar el IAE, cuántos lo han hecho, cuántos no lo han presentado y qué actuaciones municipales se han llevado a cabo para garantizar el cumplimiento de la ordenanza.

"Si existe una ordenanza desde hace años, es imprescindible saber cómo se está aplicando y si realmente se está realizando un seguimiento efectivo de los edificios que pueden presentar riesgos", ha remarcado Sansó.

En este sentido, la portavoz ha considerado que "no se trata de entrar en investigaciones ni de buscar culpables, sino de asumir responsabilidades políticas y velar por la seguridad de los vecinos".

Desde el PP han insistido en que la iniciativa nace desde el respeto absoluto a la víctima y a su familia, pero también desde "el convencimiento de que el Ayuntamiento debe actuar con transparencia, diligencia y prevención".

"La mejor manera de honrar la memoria del joven que hemos perdido es hacer todo lo posible para que no vuelva a pasar", ha concluido Sansó.