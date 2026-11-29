La líder del PP Baleares, Marga Prohens, llega a la sede 'popular' para seguir la noche electoral - EUROPA PRESS

PALMA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP Baleares, Sandra Fernández, ha mostrado "prudencia" ante el sondeo de Sigma Dos para RTVE y Forta que le otorga tres escaños en las Islas y sitúa al PP como la fuerza más votada.

"El único resultado que cuenta es el del recuento. En cualquier caso, prudencia", ha señalado Fernández en declaraciones a IB3 en la sede 'popular' de Palma.

Igualmente, ha destacado la elevada participación registrada, que se ha alcanzado a las 18.00 horas un récord histórico, con un 68,15 por ciento. "El resultado que salga tendrá toda la fuerza y legitimidad", ha subrayado.

En esta línea, ha considerado que el aumento de la participación "siempre es positiva" y "no tiene porque significar que beneficie a partidos de izquierda".

Además, la secretaria general ha asegurado que las sensaciones que han recibido los 'populares' durante toda la jornada han sido "muy positivas".