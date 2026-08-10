El PP de Menorca acusa al PSOE de enfrentar a las familias y demonizar la escuela concertada

MENORCA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP de Menorca ha lamentado este lunes lo que ha considerado la nueva campaña del secretario general del PSOE Menorca, Pepe Mercadal, contra la escuela concertada a raíz de la aprobación del nuevo decreto de conciertos educativos del Govern.

"Es una norma que actualiza y unifica la regulación vigente para dotar de mayor estabilidad y seguridad jurídica al sistema educativo, sin que ello suponga, en ningún caso, un perjuicio para la escuela pública", ha dicho el secretario general de los 'populares' menorquines, Ramón Sintes.

Sintes ha criticado que el PSOE vuelve a recurrir a la estrategia de enfrentar a la comunidad educativa porque es incapaz de presentar un proyecto serio para la educación. "En lugar de trabajar por mejorar el sistema, prefieren alimentar una falsa guerra entre la escuela pública y la concertada", ha indicado.

En este punto, ha lamentado que los socialistas insistan en demonizar una opción educativa que eligen libremente cientos de familias menorquinas. "La escuela pública y la concertada no son rivales, sino dos redes que se complementan. Ya está bien de esta caza de brujas permanente contra la enseñanza concertada", ha añadido.

El secretario general ha remarcado que desde el PP siempre se defenderá el respeto a la libertad de elección. "No se puede señalar ni estigmatizar a las miles de familias que optan por un centro concertado. Merecen exactamente el mismo respeto que cualquier otra familia y el PP siempre estará a su lado defendiendo su derecho a elegir", ha señalado.

Asimismo, Sintes ha destacado las mejoras que incorpora el nuevo decreto de conciertos educativos. "Aporta más estabilidad y seguridad jurídica al sistema. Amplía hasta diez años la duración de los conciertos educativos en etapas como Infantil, Primaria, ESO, lo que permite a los centros, al profesorado y a las familias tener una mayor previsibilidad y facilita una planificación educativa mucho más sólida y a largo plazo", ha afirmado.

Por otro lado, el secretario general del PP de Menorca ha hecho hincapié en que "refuerza la transparencia, la atención a la diversidad y la planificación educativa de los centros sostenidos con fondos públicos" y ha explicado que "se prevén convocatorias anuales para dotar a los centros concertados de recursos adicionales para atender la diversidad y de auxiliares técnicos educativos, aplicando criterios equivalentes a los que se utilizan en los centros públicos.

"Lo que hace el Govern es dar estabilidad al sistema educativo y garantizar que las familias puedan ejercer su libertad de elección con todas las garantías. El PSOE en cambio pretende convertir una mejora en un conflicto que no existe", ha apuntado Sintes.