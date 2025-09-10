El PP pide a Pons explicaciones sobre su implicación con el 'caso Koldo' mientras el PSIB defiende que "no constestó"

Archivo - El portavoz parlamentario adjunto del PSIB-PSOE, Marc Pons, durante un debate de presupuestos autonómicos en el Parlament. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP ha reclamado al diputado del PSIB Marc Pons que "deje de esconderse" y dé explicaciones sobre su implicación con el 'caso Koldo', mientras el PSIB recalca que Pons "no contesto" a los mensajes de Koldo García.

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, se ha referido este miércoles en la rueda de prensa tras la Junta de Portavoces del Parlament, a los mensajes intervenidos por la UCO y publicados por La Razón y Europa Press, en los que el asesor del exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana José Luis Ábalos, le escribe para que el diputado atendiera una solicitud de una empresa de hidrocarburos, propiedad del empresario Víctor de Aldama.

Por aquel entonces, Pons era jefe de gabinete de la exministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, y anteriormente fue conseller de Territorio, Energía y Movilidad y Movilidad y Vivienda.

De este modo, el PP ha mostrado su "preocupación" porque la "trama Koldo salpique" a Baleares y criticado que no haya comparecido este miércoles en la rueda de prensa habitual de la Junta de Portavoces, en calidad de portavoz adjunto del PSIB en el Parlament, tras la publicación de esta información.

Sagreras ha indicado que los ciudadanos de Baleares "merecen saber qué contactos tuvo con Koldo", sobre qué temas trataron, si surtieron efecto y si además de estas gestiones hizo algún trámite similar en otras instituciones gobernadas por el PSOE.