El PP propone un plan que garantice la presencia de Frontex en Baleares y un acuerdo de cooperación con Argelia

Archivo - Agentes de Frontex junto a policías nacionales, en una foto de archivo. - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

PALMA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP ha detallado una batería de medidas para abordar la crisis migratoria que vive Baleares, entre las que se encontraría la declaración del archipiélago como frontera exterior de la UE, garantizar la presencia de Frontex, la firma de un acuerdo de cooperación con Argelia o un refuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal, Elías Bendodo, ha desgranado este conjunto de iniciativas antes de participar este jueves en un acto de la Junta Directiva del PP de Baleares.

El representante 'popular' ha resaltado que, pese a lo ocurrido en Ceuta el pasado mes de julio, hay otros territorios como Baleares que "conocen mejor que nadie" el fenómeno de la migración, ya que en el último año habrían llegado unas 5.000 personas.

Este plan lo ha ligado a la proposición de ley que tramitará el PP para conseguir la nacionalidad española, porque, a su modo de ver, "no se puede regalar", habría que "hacer méritos" para obtenerla y ha avanzado que, si un migrante que la ha logrado delinque, "la perderá".