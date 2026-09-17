Baleares supera a Canarias en la llegada de migrantes, con 5.627 este año, tras caer la ruta atlántica un 55%

Archivo - Salvamento marítimo encuentra un cayuco con 73 personas, antes de llegar al muelle de La Restinga, a 24 de octubre de 2025, en la isla de El Hierro, Islas Canarias (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

BALEARES/MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Baleares ha superado a Canarias en la llegada de migrantes, con 5.627 hasta el 15 de septiembre de este año, tras caer la ruta atlántica un 55%, según el último balance del Ministerio del Interior, consultado por Europa Press.

El informe refleja que han aumentado un 2,6% las llegadas irregulares por vía marítima a Baleares, pasando de 5.483 en 2025 a 5.627 en 2026. En concreto, han arribado este año en 303 embarcaciones, ocho más que el año anterior.

En el caso de Canarias, revela una caída del 55,1% en las llegadas irregulares de migrantes. Hasta el 15 de septiembre han llegado 5.592 personas a bordo de 76 embarcaciones, 6.861 menos que en los mismos meses de 2025 (con 12.453 a bordo de 204 pateras).

Mientras, a la Península han llegado por vía marítima 5.964 migrantes, lo que supone un 5,9% más que los que lo hicieron en el mismo periodo del año pasado (5.630). Han arribado a bordo de 371 embarcaciones, 43 menos que en 2025.

Igualmente, Interior señala que, sin contar con el 30 y 31 de julio, han entrado a Ceuta por vía terrestre de forma irregular este año un total de 4.076, 1.673 más que en el mismo periodo de 2025 (cuando fueron 2.403, un 69,6% más). Así, en la última quincena se ha estancado en la misma cifra las entradas de migrantes que han arribado a la ciudad autónoma.

Además, indica que, desde el 1 de enero hasta el 15 de septiembre, no ha llegado ninguna persona por vía marítima a la ciudad autónoma de Ceuta, frente a las 4 que lo hicieron en 2025.

AUMENTAN LAS LLEGADAS A MELILLA

Asimismo, han aumentado las llegadas irregulares a Melilla. En concreto, 23 migrantes han entrado a la ciudad autónoma por mar (dos menos que en los mismos meses de 2025) y 624 por vía terrestre (397 más que en el mismo periodo del año anterior, un 174,9% más).

Respecto al balance total, el informe refleja que en lo que va de 2026 han entrado a España por vía marítima y terrestre de forma irregular un total de 21.906 migrantes, un 16,5% menos que hasta el 15 de septiembre del año pasado, cuando fueron 26.225. Por vía marítima llegaron al país 17.206, un 27% menos que en 2025 (cuando se produjeron 23.595 llegadas), en 755 embarcaciones, 168 menos que el año anterior.