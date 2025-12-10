El PP reclama un sistema universitario plural y adaptado a la realidad de Mallorca para evitar la fuga de talento

Presentación de la moción para el Pleno del Consell. - PP MALLORCA

PALMA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP de Mallorca ha presentado este miércoles una moción que se debatirá en el pleno del Consell este jueves con el objetivo de impulsar un sistema universitario "más plural, moderno y adaptado a las necesidades reales" de Mallorca.

Según ha señalado el partido en una nota de prensa, el sistema debe ofrecer más oportunidades educativas a los jóvenes de la Isla. El portavoz adjunto del Grupo Popular, Bernat Vallori, ha defendido que Mallorca "necesita ampliar y diversificar su oferta de educación" superior para no "quedarse atrás y evitar la fuga de talento hacia otras comunidades".

Además, ha explicado que solo el 10 por ciento de los jóvenes entre 18 y 24 años estudian en la universidad, una de las cifras más bajas de España y, a su parecer, algo "insostenible". Así mismo, ha subrayado que la forma de mantener el talento en Baleares es "darles opciones reales".

MODELO UNIVERSITARIO

El PP defiende un sistema universitario en el que la Universitat de les Illes Balears (UIB) continúe siendo el referente central pero que incorpore también universidades privadas de calidad que amplíen la oferta de titulaciones y eviten que los jóvenes tengan que desplazarse a la península a estudiar.

Vallori ha subrayado que "el debate no es entre lo público y lo privado, sino sobre calidad, excelencia y accesibilidad".

La moción también denuncia que la reforma Real Decreto de universidades impone requisitos "desproporiconados" para la creación de nuevas universidades, como la obligación de un mínimo de 4.500 estudiantes o la disponibilidad de alojamiento para el 10 por ciento, que no tienen en cuenta la realidad territorial ni demográfica.

Según Vallori, estas condiciones "están pensadas para grandes metrópolis y dificultan que proyectos universitarios de calidad puedan implantarse en las Islas".