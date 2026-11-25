PALMA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP de Sa Pobla ha acusado a Independents per Sa Pobla - Coalició per Mallorca de "mentir" sobre el paseo seguro hasta el polígono industrial de la Vileta y ha defendido que el Consell de Mallorca impulsa los viales cívicos de Crestatx y el de la carretera de Muro.

La formación ha subrayado en una nota de prensa que las obras del vial cívico de Crestatx están prácticamente terminadas, mientras que el proyecto del vial de la carretera de Muro, que conectará el núcleo urbano con el polígono industrial de la Vileta, ya se encuentra en fase de redacción.

"No es cierto que el Consell de Mallorca haya dejado de lado estas actuaciones, la realidad es que tenemos dos proyectos en marcha que permitirán mejorar la movilidad y la seguridad de los vecinos de Sa Pobla", han defendido.

Igualmente, han remarcado la importancia de garantizar la seguridad de los trabajadores y de todas aquellas personas que se desplazan a pie o en bicicleta hasta el polígono industrial.

Así, han destacado que comparten la necesidad de esta infraestructura y, precisamente por ello, han valorado que el Consell de Mallorca "esté trabajando para convertir una reivindicación de nuestro municipio en una realidad".

En este sentido, los 'populares' han lamentado que Independents "cuestione el trabajo de la institución insular sin tener en cuenta el estado actual de los proyectos".

"La seguridad de nuestros vecinos es una cuestión lo suficientemente importante como para abordarla con rigor y responsabilidad. Antes de hacer acusaciones, Independents debería informarse y explicar toda la realidad a los vecinos de Sa Pobla", han criticado.

Finalmente, el PP ha reivindicado el trabajo del Consell de Mallorca en el municipio, subrayando que "los hechos hablan por si solos: un vial cívico está prácticamente terminado y el otro ya se encuentra en fase de redacción".