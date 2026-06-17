El PP y Vox exigen elecciones tras la declaración de Zapatero y la izquierda les reta a presentar una moción de censura

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a su llegada a la Audiencia Nacional, a 17 de junio de 2026, en Madrid (España). - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

PALMA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP y Vox han exigido la convocatoria de elecciones anticipadas tras la declaración del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ante la Audiencia Nacional como investigado en el 'caso Plus Ultra', mientras el PSIB y MÉS per Mallorca les han retado a presentar una moción de censura contra el presidente Pedro Sánchez.

De este modo se han expresado los líderes parlamentarios en sus respectivas ruedas de prensa posteriores a la Junta de Portavoces de este miércoles.

El 'popular' Sebastià Sagreras ha considerado que la imputación de Zapatero "no es algo nuevo" para su partido, dado que consideran que, pese a "proceso de blanqueamiento" de los últimos años, "pasó a la historia por los peores recortes sociales y a funcionarios".

También ha cargado contra el PSIB por tener al socialista como "referente reconocido" y ha vinculado esta cuestión con el hecho de que el Govern de Francina Armengol "abriera las puertas a una trama corrupta con la compra de mascarillas".

"La consecuencia es que, si le queda un poco de dignidad, Sánchez debería convocar elecciones y dimitir", ha concluido el portavoz del PP. Sobre una posible moción de censura, ha sostenido que estas "solo se ponen sobre la mesa cuando hay los votos necesarios", algo que no sucede en este momento debido a que el Gobierno "tiene comprado a sus socios".

"En estos momentos, y hasta que estos partidos no se manifiesten, sería inocuo hacer una moción de censura", ha zanjado.

La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha sostenido que "no es normal" que quien haya ostentado un cargo público como Zapatero "tengan un patrimonio económico que sus hijos ni siquiera necesitan trabajar".

Ha recordado que su partido "lleva muchísimo tiempo pidiendo la convocatoria de elecciones" debido a que el Gobierno, a su juicio, "no se sostienen con todos los casos de corrupción".

No obstante, ha dejado en manos de la estructura nacional la decisión de apoyar o no una moción de censura en la que previsiblemente tendrían que ir de la mano de un partido independentista como Junts per Catalunya.

"Una de nuestras líneas rojas es no estar al lado de etarras ni golpistas. Pero entiendo que lo urgente es echar a Sánchez de la Moncloa. El partido, decida lo que decida, será bueno para los ciudadanos Pero desconozco si para ellos va a ser una línea roja o no", ha reconocido.

LA IZQUIERDA RETA AL PP

Por contra, tanto el PSIB como MÉS per Mallorca han retado a los 'populares' a presentar una moción de censura con el apoyo suficiente si realmente desean un cambio en el Gobierno.

El portavoz adjunto de los socialistas, Marc Pons, ha evitado pronunciarse sobre la declaración de Zapatero. "Debemos esperar para hacer una valoración, a ver qué declara. Entenderán que sea prudente", ha dicho.

No obstante, sí que ha exigido explicaciones a la presidenta del Govern, Marga Prohens, por el enjuiciamiento del presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, por el caso de La Vida Islados; y de su jefe de Gabinete, Alejandro Jurado, investigado por presuntas irregularidades en la selección de un chófer.

Sobre la necesidad o no de convocar elecciones anticipadas, Pons ha asegurado que si la situación fuese al revés --que un expresidente del Gobierno del PP estuviera imputado en la Audiencia Nacional-- el PSOE presentaría una moción de censura.

"Es ciencia ficción, pero si el PP lo que pretende es ponernos ante el espejo y cree que tiene que actuar, no tiene que presentar una proposición no de ley sino una moción de censura. Son los mecanismos que tiene la democracia", ha sentenciado.

El líder ecosoberanista, Lluís Apesteguia, ha expresado la "inmensa decepción" de su partido por el "inmenso daño" que el PSOE "hace a la democracia y al conjunto de la izquierda con su capacidad incansable de decepcionar a la gente".

"Nos preocupa, porque evidentemente alimenta los discursos de la antipolítica, de la derecha y de la extrema derecha. Les está dando alas con su comportamiento", ha advertido. "Un expresidente no puede ir por el mundo haciendo de lobista de los intereses empresariales de magnates, ingresando cantidades de dinero indignas. No es asumible desde la óptica de la izquierda", ha añadido.

En cualquier caso, el portavoz de MÉS ha considerado que la convocatoria anticipada de elecciones "no solucionaría nada de lo que vivimos" y ha sostenido que los mecanismos previstos no son otros que una cuestión de confianza o una moción de censura.

"Yo oigo al PP hablar de que prácticamente nos gobierna una mafia. Si creen eso y no presentan una moción de censura, o son conscientes de que exageran o están priorizando sus intereses partidistas por encima de su responsabilidad", ha concluido.