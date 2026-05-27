PP y Vox exigen elecciones tras el registro de Ferraz: "Los ciudadanos no merecen esta vergüenza"

Archivo - La portavoz de Vox en el Parlament balear, Manuela Cañada y el portavoz del PP en el Parlament balear, Sebastià Sagreras, en una rueda de prensa - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 27 May. (EUROPA PRESS) -

Los portavoces de PP y Vox en el Parlament, Sebastià Sagreras y Manuela Cañadas, respectivamente, han exigido la convocatoria inmediata de elecciones, tras conocerse que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha accedido a la sede nacional del PSOE en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional en el denominado 'caso Leire'.

"¿Qué más tiene que pasar en el PSOE para que se convoquen elecciones?", ha criticado Cañadas en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces al ser preguntada por el registro de esta mañana.

Igualmente, la portavoz ha considerado que la "culpa ya no es solo" de presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o del Partido Socialista, sino de los votantes. "Te pueden engañar una o dos veces, pero hay que ser muy tonto para votar a quién te roba", ha dicho.

Por su parte, el 'popular' ha reclamado la convocatoria de elecciones ante una situación, a su entender, que "ya no se puede aguantar más". "Los ciudadanos no se merecen esta vergüenza", ha reprochado.

Así, ha indicado que el PP exige a Sánchez "una última responsabilidad", puesto que los 'populares' no cuentan con la mayoría parlamentaria necesaria para presentar una moción de censura.