El PP y Vox no rebajará el control ambiental de las grandes superficies comerciales tras la presión de las patronales

Archivo - Varias personas en las escaleras mecánicas del parque comercial Xanadú, a 21 de septiembre de 2021, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

PALMA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El PP y Vox no rebajarán el control ambiental de las grandes superficies comerciales después de la presión de las patronales del sector, que mostraron su malestar.

La medida se iba a introducir a través de una enmienda al proyecto de ley de aceleración de proyectos estratégicos y planteaba eliminar el perceptivo estudio de impacto ambiental a los nuevos establecimientos comerciales de grandes dimensiones que se levantarán en suelo urbano.

La idea era reducir los trámites burocráticos para agilizar los proyectos, algo que provocó la reacción de las patronales del comercio, que se reunieron con diferentes grupos parlamentarios para expresar su oposición.

Finalmente, el PP y Vox han decidido retirar esta enmienda del texto legislativo, según ha adelantado 'Diario de Mallorca' y han confirmado a Europa Press fuentes parlamentarias.

QUE LAS ENFERMERAS PUEDAN COORDINAR

La Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlament comenzará a dictaminar este martes la también conocida como ley ómnibus, que ha generado polémica por la disparidad de medidas ajenas a los proyectos estratégicos que se han ido introduciendo.

Una de las últimas que se ha planteado, por parte del PSIB, va dirigida a modificar el decreto que regula los estatutos del IBSalut para permitir que las enfermeras puedan coordinar equipos y dirigir centros de salud.

Con esta medida se pretende evitar futuras sentencias como la recientemente dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) que, a instancias de Simebal, ordena el cese de la coordinadora del centro de salud e Manacor por ser enfermera y no médica.

De aprobarse la enmienda de los socialistas, algo que no está garantizado pero que podría suceder, dado que el Govern ha asegurado que recurrirá el fallo judicial, el decreto dejará claro que el director o directora de zona deberá ser un profesional con titulación universitaria sanitaria y competencias acreditadas en gestión, pero sin especificar que deba ser médico.

El texto, consultado por Europa Press, garantiza que la selección de los responsables se haga en base a principios de "igualdad, mérito y capacidad".

En el caso de que no se presenten candidatos al primer proceso de selección, se abrirá una convocatoria pública a todo el ámbito del Área de Salud para seleccionar al profesional "más capacitado" y con el proyecto de gestión "más idóneo".