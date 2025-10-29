PP y Vox rechazan realizar una auditoría sobre el estado y el mantenimiento de las vías de tren de Mallorca

PALMA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios del PP y Vox han votado en contra de instar al Govern a realizar una auditoría inmediata sobre el estado de las vías de los trenes de Mallorca y del cumplimiento del contrato de mantenimiento.

Era uno de los puntos recogidos en la proposición no de ley (PNL) defendida este miércoles por el diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa en la Comisión de Ordenación Territorial, Vivienda, Movilidad, Mar y Ciclo del Agua del Parlament.

Este punto y varios más han decaído con los votos en contra del PP, Vox, el diputado por Formentera, Llorenç Córdoba, y el no adscrito Xisco Cardona.

Entre ellos, uno que instaba al Govern a asegurar que los buses interurbanos conectados con la red de trenes esperen a la llegada de los trenes para partir, otro que reclamaba un incremento del personal en las estaciones y uno más que pedía desplazar el inicio de la línea Inca-Palma.

Sí que han salido adelante por unanimidad otras cuestiones como instar al Ejecutivo autonómico a publicar de forma periódica los indicadores de calidad que afectan al servicio de tren y un informe con los retrasos superiores a los estipulados, a mejorar la información que se facilita a los usuarios, a coordinar los horarios con los de los autobuses urbanos.

CALA EN BUSQUETS

La comisión parlamentaria también ha debatido, y rechazado en todos sus puntos con los votos en contra del PP, Vox y Cardona, una PNL defendida por la socialista Pilar Carbonero relativa a la oposición del proyecto de marina seca en Cala en Busquets, en el puerto de Ciutadella.

La iniciativa buscaba instar a PortsIB a desistir de cualquier proyecto de ese tipo, a suspender cualquier estudio de marina seca hasta que no se posicionen el Ayuntamiento y el Club Náutico de Ciutadella, a actuar "de manera transparente" y a admitir en su consejo de administración a un miembro del Consistorio con voz y voto.