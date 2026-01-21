El precio de la vivienda en Baleares acumula un crecimiento "desbordado" del 62% en el último lustro

Archivo - Varias personas pasan junto a los anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria, a 16 de abril de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda en Baleares ha acumulado un crecimiento "desbordado" del 62,5% en los últimos cinco años, prácticamente del doble que en el conjunto de España, según datos de pisos.com.

Un piso de unos 90 metros cuadrados (m2) ha pasado de costar 283.825 euros de media en 2020 a situarse en los 461.269 euros en 2025, ha informado el portal inmobiliario en un comunicado.

Durante este periodo, el precio medio en España ha pasado de los 164.453 euros a los 218.393, lo que supone una subida del 32,8%. Otras comunidades como Madrid (+53%) o la Comunidad Valenciana (+51,7%) también han registrado incrementos por encima del 50%.

Según pisos.com, el crecimiento de los precios en estas regiones se debe principalmente a factores como la demanda turística, el crecimiento económico y la escasez de suelo disponible.

En el lado opuesto, las comunidades con incrementos más moderados, inferiores al 6%, han sido Extremadura (+5,1%) y Castilla y León (5,8%).

Por provincias, Baleares se sitúa solo por detrás de Santa Cruz de Tenerife (+62,8) y por delante de Málaga (+62%), Alicante (+58,2%), Madrid (+53,4%), Valencia (+50,1%), Murcia (+43%), Cádiz (+33,1%), Granada (+29,9%) y Castellón (29,4%).

Cinco provincias han experimentado caídas de precios en el último lustro, como Palencia (-7,1%), Zamora (-6,8%), León (-4,7%), Ourense (-2,9%) y Huesca (-2,8%).

El portavoz y director de Estudios del portal inmobiliario, Ferran Font, ha considerado que durante el último lustro se ha evidenciado una brecha territorial "muy marcada" en lo que respecta a la evolución del precio de la vivienda.

"Las provincias costeras y las grandes capitales han concentrando los mayores incrementos debido a una demanda muy sólida, tanto residencial como inversora, frente a una oferta claramente insuficiente", ha apuntado.

Este comportamiento desigual confirma que el mercado inmobiliario español ya no puede analizarse en clave nacional, sino provincial, ya que mientras unas zonas afrontan serios problemas de accesibilidad por el fuerte encarecimiento, otras siguen luchando por mantener el atractivo residencial y frenar la despoblación, ha explicado.

Por capitales de provincia, Palma lidera el ranking de incrementos con un incremento del 70,2%, pasando de 280.586 euros en 2020 a 477.754 euros en 2025. Le siguen Málaga (+67,4%), Alicante (+64,1%), Valencia (+64%), Madrid (+62,6%), Santa Cruz de Tenerife (+46,8%), Soria (+42,9%), Ávila (+39,8%), Huelva (+39,7%) y Murcia (+39,4%).

En el lado opuesto, Huesca (-5,1%) y Palencia (-0,8%) han visto menguar sus precios. Otras capitales presentan incrementos inferiores al 15% como Ourense (+5,2%), Zamora (+5,7%), León (+5,7%), Tarragona (+12,3%), Valladolid (+12,9%), Lugo (+13,4%), Jaén (+14,1%) y Córdoba (+14,3%).

"El mercado inmobiliario español atraviesa una crisis de accesibilidad sin precedentes, con incrementos que duplican ampliamente la inflación acumulada en el periodo. A pesar de los desafíos, este crecimiento también pone de manifiesto las profundas diferencias territoriales, con zonas turísticas y grandes ciudades completamente desconectadas de la realidad de la España interior, donde apenas hay movimiento de precios", ha apuntado Font.