Baleares sigue este viernes en aviso por la borrasca Charles: oleaje y rachas de viento de hasta 100 km/h

Archivo - Una persona corre por un paseo marítimo, a 17 de enero de 2023, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha previsto para este viernes en Baleares fuertes rachas de viento, que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora (km/h), y alguna precipitación débil.

El cielo estará poco nuboso con algunos intervalos nubosos en Menorca y norte de Mallorca, donde no se descarta alguna precipitación en general débil y ocasional.

Las temperaturas registrarán pocos cambios y las mínimas irán en descenso, alcanzándose éstas al final de la jornada de este viernes.

El viento, en general, soplará con intensidad moderada aunque con intervalos fuertes de componente oeste y suroeste. Las rachas podrían oscilar entre los 50 y los 70 km/h en general y alcanzar los 100 km/h en cumbres y cabos.

La Aemet, además, ha activado avisos por oleaje en Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera y por viento en todas las islas del archipiélago.