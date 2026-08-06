El presidente de Ceuta traslada a Prohens la "grave situación" que atraviesa la ciudad tras la crisis migratoria

La presidenta del Govern, Marga Prohens, se reúne con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en el Consolat de Mar - J. FERNÁNDEZ ORTEGA - EUROPA PRESS

PALMA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha trasladado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, la "grave situación" que continúa atravesando la ciudad autónoma tras la crisis originada a raíz de la entrada de decenas de miles de personas migrantes procedentes de Marruecos.

Lo ha hecho en una audiencia de cortesía aprovechando su desplazamiento a Palma para reunirse esta tarde, a las 17.30 horas, con el Rey Felipe VI en el Palacio de Marivent.

El presidente ceutí ha llegado al Consolat de Mar sobre las 13.00 horas y, tras hacerse una foto con la presidenta autonómica, han comenzado un encuentro que ha durado más de una hora.

Igualmente, el Ejecutivo balear ha informado que Vivas ha explicado a Prohens que, una semana después, la ciudad permanece todavía lejos de la normalidad y continúa afrontando importantes dificultades para atender las consecuencias de esta crisis.

Asimismo, ha señalado que la ciudadanía ceutí sigue viviendo estos acontecimientos con una "profunda preocupación e incertidumbre" y ha expuesto las medidas adoptadas por la Ciudad Autónoma para hacer frente a la situación.

También ha reiterado la necesidad de que se impulsen soluciones estructurales y se refuercen los mecanismos de protección de la frontera, al tiempo que ha agradecido a la presidenta balear su "apoyo y solidaridad en estos difíciles momentos".

De su lado, Prohens ha trasladado al presidente de la ciudad su preocupación ante unas circunstancias de "extraordinaria complejidad", así como su reconocimiento a la respuesta ofrecida por las instituciones y por la sociedad ceutí.

ENCUENTRO CON EL REY

El Rey Felipe VI recibirá al presidente de Ceuta a las 17.30 horas en la que es la residencia de los Reyes cuando pasan sus vacaciones en Palma.

El pasado sábado, la Casa Real informó que Felipe VI ha seguido con "gran preocupación e indignación" los acontecimientos sucedidos en Ceuta y, en menor medida, en Melilla.

El monarca subrayó que "el Estado debe velar por su seguridad y por evitar que estos hechos, que además se han traducido en una triste y trágica pérdida de decenas de vidas, vuelvan a repetirse".

Según trasladaron desde La Zarzuela, el jefe del Estado "cree necesario adoptar todas aquellas medidas que transmitan de forma unida, clara y determinante" a la población de ambas ciudades "el apoyo y cariño del resto de España".

El Rey se puso en contacto tanto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

También con Vivas y con el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, a quienes telefoneó entre el jueves y el viernes de la semana pasada para trasladarles "palabras de ánimo y firmeza".