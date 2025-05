El IMAS reitera que reparto de menores "no es una solución" y exige "paralizar la llegada masiva de pateras"

PALMA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) y conseller de Bienestar Social del Consell de Mallorca, Guillermo Sánchez, ha reiterado este lunes que el reparto de menores migrantes no acompañados que se plantea desde el Gobierno de España "no es una solución", y "menos en una isla de Mallorca que está en una situación de saturación y colapso del sistema de menores", y, por tanto, ha exigido "paralizar la llegada masiva de pateras".

Guillermo Sánchez se ha pronunciado de este modo, esta jornada, en declaraciones a los medios de comunicación, previas a participar en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia en la que se aborda el reparto de menores no acompañados que se celebra en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

"Para nosotros no es un tema de solidaridad, si no de capacidad", ha aclarado el presidente del IMAS, advirtiendo que "no hay capacidad actualmente en la isla de Mallorca para poder asumir a estos menores". "Asumimos a los menores migrantes no acompañados que llegan a nuestras costas pero no estamos en situación de asumir un reparto de menores de otras comunidades autónomas", ha hecho hincapié.

Por este motivo, según ha avanzado, durante la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular plantearán que "en lo que se tiene que trabajar por parte del Gobierno de Pedro Sánchez es en la paralización de la llegada masiva de pateras". Pues, ha añadido, "todo lo que sea continuar con esta llegada masiva va a tensionar mucho más el sistema de protección de menores de las comunidades".

Finalmente, preguntado por el plan sancionador que prepara el Gobierno para las comunidades que no cumplan con el nuevo protocolo sobre centros de menores migrantes, el presidente del IMAS y conseller de Bienestar Social del Consell de Mallorca ha lamentado que el Gobierno "no solo no ofrece soluciones, si no que quiere imponer sanciones", lo que "agravará más la situación", ha creído.

"Nosotros hemos atendido a todos y cada uno de los menores que llegan a las costas de Mallorca pero obviamente en una situación de emergencia", ha explicado el presidente del IMAS, aclarando que en la isla "se ha podido dar cobertura en una situación de emergencia, abriendo centros y espacios allí donde salían". "Obviamente, el tema de la homologación y habilitación" de centros de menores migrantes "es una fase posterior, cuando lleguemos ya a una situación de normalidad, pero la prioridad ahora es atender a todos y cada uno de los jóvenes que llegan a la isla", ha concluido Guillermo Sánchez.