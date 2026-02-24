Prisión para un acusado de pornografía infantil y agresión sexual a una menor de 16 años en Palma

Archivo - Agente de la UFAM - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La autoridad judicial ha decretado prisión provisional contra un hombre que ha sido detenido en Palma por ser el supuesto autor de un delito de pornografía infantil y agresión sexual a una menor de 16 años.

Según ha informado la Policía Nacional en un comunicado, hace unos días tuvo conocimiento de una pelea entre menores de edad y, tras realizar diversas pesquisas, los agentes de la UFAM descubrieron que la disputa se había iniciado porque se habían exhibido vídeos en los que aparecía una de ellas teniendo relaciones sexuales con un hombre.

La menor explicó que había mantenido relaciones sexuales con un hombre, mayor de edad, durante el verano del año pasado y que le habría grabado durante éstas. Tras las pesquisas, la Policía identificó al hombre y, localizado, fue detenido como supuesto autor de un delito de pornografía infantil y otro de agresión sexual a menor.

Tras pasar a disposición, la autoridad judicial decretó prisión provisional para el detenido y estableció una orden de alejamiento entre este y la víctima.