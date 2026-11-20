Un agente de la Guardia Civil conduce una patrulla. - GUARDIA CIVIL

EIVISSA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre por supuestamente apuñalar a otro para robarle el teléfono móvil y el pasaporte en la localidad ibicenca de Santa Gertrudis (Santa Eulàlia des Riu). La autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión provisional.

Los hechos, según ha informado la Zona de Baleares de la Guardia Civil, tuvieron lugar el pasado 30 de octubre en la vía pública.

El sospechoso, de acuerdo con el relato de la víctima, le abordó, le apuñaló y le robó tanto el móvil como el pasaporte. El perjudicado, de 29 años, resultó herido leve.

Los agentes del Equipo de Policía Judicial de Eivissa abrieron una investigación para tratar de esclarecer los hechos y lograron identificar al supuesto agresor.

El pasado lunes el hombre, de 32 años y origen magrebí, fue detenido por agentes de la Policía Nacional y posteriormente fue entregado a los investigadores para continuar con las diligencias.

El miércoles fue puesto a disposición judicial como supuesto autor de un delito de robo con violencia. El juez de guardia ordenó su ingreso en prisión provisional.