Prisión para el autor de hasta 15 robos en viviendas de varias localidades de Mallorca

Archivo - Una agente de la Guardia Civil en la investigación de los robos en domicilios de Mallorca. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un juzgado de Inca ha decretado el ingreso en prisión sin fianza para el hombre de 35 años y nacionalidad española detenido por, supuestamente, entrar a robar en hasta 15 domicilios de los municipios de Alcúdia, Pollença, Santa Margalida, Binissalem, Sineu y Vilafranca de Bonany.

Agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Pollença- Alcúdia, llevaban varios meses tras la pista del autor de varios robos en el interior de viviendas, especialmente en la zona norte de la isla de Mallorca, según ha explicado la Benemérita en una nota de prensa.

En los dos últimos robos fue captado por las cámaras de seguridad de las viviendas a las que accedió, en la zona de Mal Pas-Bonaire en Alcúdia.

Tras el visionado de las imágenes se logró la plena identificación del autor de los hechos y se relacionó con un vehículo que había sido usado para la comisión de otros robos, por lo que una vez localizado se procedió a su detención.

Ante los nuevos indicios, los agentes decidieron extender la investigación a otros robos cometidos en varios municipios entre los meses de julio y noviembre, por lo que se le llegó a involucrar con hasta una quincena robos y hurtos en interior de vivienda.

De hecho, en varios de los ellos había moradores en el interior que fueron testigos de los hechos e identificaron al autor mediante reconocimiento fotográfico.

En todos los robos esclarecidos, el modus operandi era el mismo, puesto que utilizaba casi siempre el mismo vehículo, forzaba la ventana con un objeto contundente o simplemente buscaba una ventana abierta y solo sustraía dinero y en alguna ocasión joyas de valor. El detenido fue puesto a disposición judicial en el juzgado de guardia de Inca, que dictaminó su reclusión.