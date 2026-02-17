Prisión para el detenido por agredir a su expareja en Sant Antoni

Archivo - Agentes de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribuanal de Instancia de Eivissa número dos ha decretado prisión provisional comunciada y sin fianza para el detenido por agredir a su expareja en Sant Antoni.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), el hombre ha pasado a disposición judicial este martes y el juez ha acordado su ingreso en prisión.

La mujer de 31 años que fue agredida sigue en la UCI con pronóstico reservado, según ha informado este martes la Policlínica Nuestra Señora del Rosario.

Según la información facilitada por la Guardia Civil, la supuesta agresión machista tuvo lugar en la mañana de este domingo en el domicilio familiar en Sant Antoni de Portmany.

El agresor fue detenido por la Guardia Civil en el lugar de los hechos. Las otras dos heridas a manos del hombre son la madre y la hermana de la víctima. La madre, de 56 años, y la hermana, de 27 años, sufrieron contusiones y traumatismos y fueron atendidas en Can Misses, aunque fueron dadas de alta este mismo domingo.