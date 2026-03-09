Prisión para dos de los detenidos por el atropello mortal en Ciutadella

PALMA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La titular de la plaza 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ciutadella ha acordado la prisión provisional comunicada y sin fianza para los dos detenidos en relación con el atropello mortal en Cala en Blanes.

La magistrada les investiga inicialmente por los delitos de homicidio consumado, de homicidio en grado de tentativa y de omisión del deber de socorro, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB).

Asimismo, los próximos días está previsto que se practiquen más diligencias de investigación.

Los hechos, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, se remontan a la mañana del pasado miércoles en un hotel en obras ubicado en la costa de Ciutadella.

Los obreros estaban trabajando cuando varias personas entraron en el establecimiento hostelero y comenzaron una disputa que se saldó con dos hombres heridos. Ambos sufrieron lesiones graves en los brazos y tuvieron que ser sometidos a una intervención quirúrgica.

Otros salieron del hotel y aprovecharon para pinchar las ruedas del coche de uno de los contrincantes. La Policía Nacional abrió una investigación para esclarecer los hechos y detuvo a los dos heridos, ambos de nacionalidad georgiana, como supuestos autores de sendos delitos de lesiones.

La tarde del jueves se produjo un segundo incidente vinculado con la trifulca. Un vehículo, con varios hombres a bordo, atropelló de forma intencionada a dos de los contendientes en una rotonda a las afueras de Ciutadella y se dio a la fuga.

Una de las víctimas, un hombre de 51 años, quedó tendido en el suelo, fue ingresado en estado muy grave y murió al día siguiente en la unidad de cuidados intensivos (UCI) del Hospital Mateu Orfila. El otro no sufrió lesiones de entidad.

Fue entonces cuando los investigadores del Grupo de Homicidios se desplazaron a Menorca y se hicieron cargo de las pesquisas. A lo largo del fin de semana lograron identificar y detener a dos de los hombres que iban a bordo del coche implicado en el atropello.