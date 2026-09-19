Prisión para dos detenidos tras intervenir más de 16 kilos de hachís en Palma

Prisión provisional para dos detenidos tras intervenir más de 16 kilos de hachís en Palma. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha intervenido 16,5 kilos de hachís en una operación contra el tráfico de drogas y ha detenido a dos hombres para quienes se ha ordenado el ingreso en prisión provisional.

Según ha informado la Jefatura en un comunicado, el Grupo I de Estupefacientes de la Udyco de la Policía Nacional ha finalizado una investigación que se inició a finales del mes de julio y que se ha saldado con dos detenidos por tráfico de drogas.

Los agentes tuvieron conocimiento de un paquete con hachís cuyo destinatario era un hombre que vivía en Palma, por lo que llevaron a cabo las gestiones para su plena identificación y la intervención de la sustancia.

Los agentes del Grupo I de Estupefacientes comprobaron que el paquete contenía seis kilos de hachís y pudieron localizar al destinatario y lo detuvieron. La investigación avanzó hasta el extremo de averiguar que había un segundo investigado y que existía un domicilio donde podría haber más sustancias.

De ese modo, una vez avanzadas las pesquisas, se registró un domicilio en el que se localizaron 10 kilos y medio de hachís, una báscula, dinero en efectivo y utensilios para la venta.

Los investigadores detuvieron al segundo hombre y, tras pasar a disposición judicial, ambos fueron enviados a prisión provisional.

Los agentes sospechan que la sustancia iba a ser distribuida a terceros para su venta a menor escala. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.

DENUNCIAS ANÓNIMAS PARA ERRADICAR EL MENUDEO DE DROGA

La Policía Nacional ha recordado que la ciudadanía puede colaborar para erradicar cualquier actividad delictiva relacionada con el tráfico de drogas denunciándolo de forma anónima a través del correo antidroga@policia.es o a través de la página web www.policia.es donde existe un apartado específico para ello.

También pueden denunciarlo directamente contactando con los Delegados de Participación Ciudadana o a través del 091.