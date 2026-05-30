Prisión para un hombre por intentar coger un vuelo cuando tenía prohibido salir de Mallorca por varios robos

Agentes de la Policía Nacional acompañan al detenido por tratar de salir de Mallorca. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 30 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha ingresado prisión tras ser arrestado en el aeropuerto de Palma por, presuntamente, tratar de coger un vuelo pese a contar con una prohibición de salir de Mallorca, por haber sido detenido anteriormente al formar parte de un grupo dedicado a robar en viviendas.

El pasado lunes, la Policía Nacional comprobó que un hombre que tenía una orden judicial que le impedía marcharse de la isla, pretendía volar a un país centroeuropeo.

En un comunicado, el cuerpo policial ha indicado que, cuando contaron con la información, los agentes de la comisaría del aeropuerto llevaron a cabo las gestiones pertinentes para comprobar si efectivamente se trataba de la misma persona y si intentada salir la isla.

Los policías nacionales pudieron comprobar que esta persona fue detenida el 19 de mayo como supuesto miembro de un grupo criminal y haber cometido 12 robos con fuerza en casas habitadas. Por este motivo, se le había retirado el pasaporte ya que tenía en vigor la orden que le prohibía salir de Mallorca.

Los agentes establecieron un dispositivo por las instalaciones aeroportuarias para proceder a la detención del hombre en caso que intentara tomar el vuelo, por un posible delito de quebrantamiento de medida cautelar. Sobre las 21.00 horas localizaron al hombre en el interior de la terminal cuando se disponía a embarcar en un vuelo con destino a un país europeo.

Los policías nacionales comprobaron como el hombre había adquirido otro pasaporte a su nombre con el que pretendía abandonar la isla. El detenido pasó a disposición judicial donde se decretó prisión provisional.