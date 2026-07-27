A prisión por intentar matar a su exnovia cortándole los frenos del coche

POLICÍA

PALMA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha ingresado en prisión provisional tras ser detenido por la Policía Nacional por supuestamente intentar matar a su exnovia cortándole los frenos del coche en Palma.

Los hechos, sucedidos en las últimas semanas, fueron denunciados por la víctima, quien explicó que un hombre con el que había mantenido una relación sentimental la estaba sometiendo a vigilancias, según ha informado 'Diario de Mallorca' y han confirmado a Europa Press fuentes próximas al caso.

La Policía abrió una investigación y determinó que el sospechoso había llegado a manipular los frenos del coche de la víctima con la intención de acabar con su vida. Además, le había instalado una baliza de seguimiento con el objetivo de conocer sus movimientos en todo momento.

El hombre, de nacionalidad italiana, fue arrestado como supuesto autor de los delitos de tentativa de asesinato, acoso y contra la intimidad de las personas. Un juez de Palma, a la vista de todo ello, ordenó su ingreso en prisión provisional.