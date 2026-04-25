A prisión el patrón de una patera que amenazó con quemar la embarcación si los migrantes no pagaban más

Archivo - Nota De Prensa Y Fotografía: "La Policía Nacional Detiene A Los Patrones De Una Embarcación Que Arribó A La Playa De Mojácar Con 10 Inmigrantes A Bordo" - POLICÍA DE ALMERÍA - Archivo

PALMA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente amenazar a los migrantes de la patera que él patroneaba con quemar la embarcación si no le entregaban más dinero.

El sospechoso ha ingresado en prisión provisional por orden de la autoridad judicial, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

La embarcación fue rescatada por Salvamento Marítimo cerca de la Punta de Picamoscas, en la isla de Cabrera, con 21 personas a bordo.

Todas ellas fueron trasladadas al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Son Tous, donde se les atendió y se iniciaron los trámites para su identificación por parte de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras.

Los agentes también realizaron las correspondientes entrevistas para tratar de determinar si alguno de los migrantes había sido víctima de un delito de trata de seres humanos o de violencia física o sexual.

A través de un intérprete, alguno de los migrantes explicaron a los policías que habían contratado la travesía con dos hermanos argelinos, uno de los cuales es el patrón detenido, a cambio de 1.500 euros.

Durante el viaje, siempre según el relato de las víctimas, el sospechoso sacó un cuchillo y les amenazó con quemar la embarcación si no le entregaban más dinero.

Entre varias personas lograron desarmarle y atarle. No obstante, el supuesto patrón consiguió arrojar el GPS al mar y, entre gritos, auguró que morirían todos.

La embarcación quedó a la deriva durante 32 horas hasta que uno de los móviles de los migrantes consiguió cobertura y pudieron poner rumbo a Cabrera, donde fueron rescatados.

Por todo ello, el acusado de patronear la patera fue detenido como supuesto autor de un delito de favorecimiento de la inmigración irregular y pertenencia a organización criminal. La autoridad decretó posteriormente su ingreso en prisión provisional.