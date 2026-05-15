Prisión provisional para el acusado de agredir sexualmente a una paciente del Hospital Can Misses

El arrestado, escoltado por agentes de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

EIVISSA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Eivissa ha ordenado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del hombre detenido por supuestamente agredir sexualmente a una paciente del Hospital Can Misses.

El juez, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), también le ha impuesto una orden de alejamiento y le ha prohibido comunicarse con la víctima.

Los hechos sucedieron a principios de esta semana, cuando el sospechoso, forzando una puerta de acceso, entró de madrugada en el centro hospitalario y accedió a la habitación de la víctima.

Según ha indicado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, la agarró de la garganta y la amenazó para después agredir sexualmente.

La mujer pulsó el botón del mando de su cama para solicitar asistencia sanitaria, momento en el que el hombre salió de la habitación y se fue. En ese momento, fue visto por varias sanitarias que no lograron alcanzarlo.

Los investigadores de la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer (UFAM), dado el delicado estado de salud de la víctima, comunicaron los hechos al juzgado de guardia y se le tomó urgentemente la denuncia mediante videoconferencia.

Tras ello identificaron al sospechoso, un hombre que tiempo atrás había residido cerca del hospital pero que en la actualidad vivía en una caravana en otro municipio.

Los agentes le detuvieron al hombre como supuesto autor de un delito de agresión sexual y la mañana de este viernes lo han puesto a disposición de la autoridad judicial.