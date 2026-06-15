A prisión por robar 29 teléfonos móviles en el Mallorca Live Festival

El detenido, de espaldas y custodiado por agentes de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

PALMA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un joven por supuestamente robar 29 teléfonos móviles de alta gama durante el Mallorca Live Festival, quien posteriormente ha ingresado en prisión de forma provisional.

Fue el pasado sábado cuando una de las víctimas denunció los hechos y facilitó la descripción física y la vestimenta del sospechoso, al que había pillado sustrayéndole el teléfono.

Con esta información, los agentes desplegaron un dispositivo de búsqueda tanto en el interior del recinto como en los accesos del mismo, ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares.

Durante las batidas localizaron a un hombre que coincidía plenamente con la descripción aportada cuando intentaba abandonar el recinto a través de los tornos de salida. Al percatarse de la presencia policial trató de huir a la carrera, pero fue interceptado a los pocos metros y reducido por los guardias civiles.

El joven, de 25 años y originario de un país del este de Europa, llevaba consigo 29 teléfonos móviles de alta gama escondidos en una mochila. Además, estaban envueltos en papel de aluminio para bloquear la señal de GPS y dificultar su localización.

El sospechoso pasó el domingo a la disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión provisional. La Guardia Civil ya ha devuelto los dispositivos a sus legítimos propietarios.