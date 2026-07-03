La producción industrial baja un 4,1% en mayo en Baleares

Imagen de archivo de una industria - JCYL

PALMA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha disminuido un 4,1% interanual el pasado mes de mayo en Baleares, 4,9 puntos menos que la media nacional, que se ha incrementado un 0,8%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La tasa anual de la producción industrial aumenta en siete comunidades autónomas y cae en otras diez. Castilla - La Mancha (+12,2%), Andalucía (+6,6%) y Madrid (+5,3%) fueron las que anotaron las subidas más destacadas, mientras que en el lado opuesto se sitúan Extremadura, Navarra y Aragón con retrocesos de un 10,4%, 9,7% y un 6,4%, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en Baleares se ha reducido un 6,2%, frente a una incremento del 0,6% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto bajaron en la región un 5,4% con un incremento del 8,5% en el caso de los duraderos y un 11,4% menos para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo disminuyeron un 7,8%, los bienes intermedios anotaron un 14,2% menos y los de la energía, un 2,4% más.