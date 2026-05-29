Archivo - Profesionales del IbSalut y docentes de Baleares recibirán en la nómina de mayo la subida salarial retroactiva del 1,5%. - CAIB - Archivo

PALMA 29 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 17.000 docentes y unos 21.000 profesionales del IbSalut recibirán en la nómina de mayo el pago del aumento salarial del 1,5% con carácter retroactivo desde enero de 2026, correspondiente al año 2026 y que fue anunciada el pasado mes de diciembre junto con la subida del 2,5% correspondiente a 2025.

En concreto, en el caso de Educación, el incremento del 1,5% beneficia a un total de 17.258 docentes en Baleares y supone un gasto aproximado de cuatro millones de euros, de los cuales 3,5 millones corresponden a las nóminas y 612.000 euros corresponden a la seguridad social.

En el caso del IbSalut, se abonará en la nómina correspondiente al mes de mayo de 2026 los atrasos de enero a abril del año 2026 y el correspondiente al mes de mayo, derivados de la subida salarial del 1,5%.

En total, son 7,4 millones de euros. El abono de estos atrasos beneficiará a casi 21.000 profesionales y significará un importe anual estimado de 17,7 millones de euros.

Esta medida se suma a las mejoras retributivas ya aplicadas en la nómina del mes de enero y del mes de marzo de 2026, por las que se han incrementado un 2,5% los complementos fijos y variables, que supusieron el abono de atrasos por el importe estimado de 20,6 millones de euros.

Asimismo, el IbSalut hizo efectivo en la nómina del mes de diciembre de 2025 el pago de 13,8 millones de euros en concepto de atrasos de la carrera profesional correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2020 y el 31 de agosto de 2021, mientras que en la nómina de diciembre de 2024 se pagaron 16 millones de euros, correspondientes al periodo de julio de 2018 a julio de 2020.