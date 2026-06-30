El programa 'Multiaventuras Joven' del Consell de Mallorca se traslada a Cantabria y amplía a 220 sus plazas

'Multiaventura Joven' Del Consell De Mallorca Se Traslada A Cantabria Y Amplía A 220 Sus Plazas. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Multiaventuras Joven' del Consell de Mallorca celebrará este verano una nueva edición en Cantabria, donde ofrecerá actividades de naturaleza y deporte para jóvenes de entre 18 y 30 años y ampliará su oferta hasta las 220 plazas.

Según ha informado la institución insular en un comunicado, el programa tendrá una duración de cinco días e incluirá actividades como tirolinas, barranquismo, vías ferratas, kayak, rutas a caballo, senderismo, rafting y surf, además de visitas culturales para conocer el entorno.

La actividad se desarrollará en cuatro turnos: del 21 al 25 de julio, del 2 al 6 de agosto, del 30 de agosto al 3 de septiembre y del 5 al 9 de septiembre. Las 220 plazas se distribuirán en grupos de 55 participantes por turno.

El programa incluye los vuelos, los desplazamientos internos, el alojamiento en régimen de pensión completa, el acompañamiento de un monitor durante toda la estancia y el seguro de viaje. El precio total del viaje por participante será de 194,40 euros tras la subvención del Consell.

Las preinscripciones podrán realizarse entre el 1 y el 5 de julio. Cada solicitante podrá optar únicamente a uno de los cuatro turnos y, una vez finalizado el plazo, las plazas se adjudicarán mediante sorteo entre todas las solicitudes admitidas.

Asimismo, el Consell ha avanzado que durante el mes de julio abrirá también las inscripciones para 'Multiaventuras Junior', dirigido a jóvenes de entre 15 y 17 años y basado en el mismo modelo de actividades de aventura, convivencia y contacto con la naturaleza, adaptadas a esa franja de edad.