El programa 'Siempre acompañados' refuerza este verano la atención a 100 mayores de Palma para combatir la soledad

Persona mayor participa de un programa contra la soledad de la tercera edad. - FUNDACIÓN LA CAIXA

PALMA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Siempre acompañados' reforzará este verano la atención a más de 100 personas mayores de 60 años de Palma con una programación específica de actividades orientadas a combatir la soledad no deseada, favorecer las relaciones sociales y promover el envejecimiento activo.

Según ha informado la Fundación La Caixa en un comunicado, la iniciativa se desarrolla en colaboración con el Ayuntamiento de Palma, el CPAP Llar Avinguda Argentina, el Casal Jonquet y los miembros de la Comisión de Salud de Santa Catalina y es Jonquet.

El programa busca dar respuesta a las necesidades de las personas mayores durante los meses de verano, cuando las altas temperaturas y el aislamiento pueden incrementar las situaciones de soledad.

La programación se desarrollará en el CPAP Llar Avinguda Argentina e incluirá actividades deportivas, talleres de bienestar emocional y estimulación cognitiva, propuestas musicales, cinefórums, charlas y actividades de baile.

Las actividades se organizarán mediante un sistema de preinscripción para facilitar la participación del mayor número posible de personas y generar espacios de participación, aprendizaje, ocio y encuentro que contribuyan a reforzar los vínculos sociales.

El programa pone el foco en el aspecto relacional, promoviendo que las personas mayores desempeñen un papel activo en la comunidad y fomentando tanto el autocuidado como el cuidado mutuo. Para ello, impulsa una metodología de trabajo en red junto a administraciones, entidades sociales, profesionales y voluntariado.

Actualmente, la iniciativa atiende a más de 100 personas en Palma y cuenta con un equipo técnico integrado por tres entidades, la colaboración de más de cinco agentes locales y la participación de personas voluntarias.

La Fundación La Caixa ha destacado que el objetivo de 'Siempre acompañados' es empoderar a las personas mayores en situación de soledad, situándolas en el centro de su proceso de envejecimiento y acompañándolas para fortalecer sus relaciones de apoyo y bienestar. Asimismo, ha recordado que diversos estudios relacionan unas relaciones sociales sólidas con una mejora de la salud física y emocional, la calidad de vida y la prevención de situaciones de dependencia.

El programa 'Siempre acompañados' está presente actualmente en 13 territorios de España -entre ellos Palma- y también se desarrolla en Lisboa y Oporto.