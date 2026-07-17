La programación del próximo ciclo del Teatre Principal contará con siete coproducciones de compañías Baleares. - TEATRE PRINCIPAL

PALMA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La programación de la temporada 2026-2027 del Teatre Principal de Palma contará con siete coproducciones de compañías baleares, seleccionadas en la convocatoria anual impulsada por el teatro.

Según ha informado en un comunicado, las producciones elegidas son 'Niu', de Irene Soler y Catalina Florit; 'Ramat', de Oasi Teatre; 'Això no és una comèdia romàntica', de El Somni Produccions y Pau Pascual; 'Retrat', del Colectivo Banana-Ros; 'Res non verba', de Produccions de Ferro y Mea Culpa; 'Linet', de Posada Produccions y Turye SL; y 'Pierrot Lunaire', de Ensemble Espai Sonor.

Asimismo, la comisión evaluadora ha acordado por unanimidad conceder un accésit al proyecto 'La senyora', de Dani y Marc Torres.

El director del Teatre Principal, Miquel Martorell, ha destacado la variedad de las propuestas seleccionadas y la calidad de los creadores, compañías y equipos artísticos que participarán en las producciones.

Los espectáculos se estrenarán entre noviembre de 2026 y el verano de 2027 y abarcan disciplinas como el teatro para la primera infancia, el circo contemporáneo, el teatro documental, la música escénica y las propuestas híbridas.

'Niu', de Irene Soler y Catalina Florit, abrirá el calendario en noviembre con una propuesta dirigida al público infantil que explora el concepto de "hacer nido" a través de la observación de la naturaleza. En diciembre llegará 'Aixà no és una comèdia romàntica', de El Somni Produccions y Pau Pascual, una obra que utiliza el género de la comedia romántica para abordar el dolor, la sanación y el amor desde una perspectiva alejada de los tópicos.

En febrero de 2027 se estrenará 'Ramat', de Oasi Teatre, un montaje multidisciplinar que combina teatro físico, circo, música en directo y manipulación de objetos para reflexionar sobre la tradición, la comunidad y el medio natural. Un mes después llegará 'Retrat', del Colectivo Banana-Ros, una pieza de teatro documental dirigida por José Martret sobre la migración interior hacia Mallorca durante los años 60.

La programación continuará en abril con 'Pierrot Lunaire', de Ensemble Espai Sonor, una relectura escénica de la obra de Arnold Schoenberg, dirigida por Caterina Alorda, con dirección musical de Albert Díaz y Tomeu Moll-Mas y la participación de la soprano Irene Mas.

En mayo será el turno de 'Nada non verba', de Produccions de Ferro y Mea Culpa, un texto de David Mataró dirigido por Albert Boronat que plantea un dilema ético sobre la verdad, la desinformación y la responsabilidad de los medios de comunicación.

La última coproducción llegará en el verano de 2027 con 'Linet', de Posada Produccions y Turye SL, un espectáculo híbrido que combina teatro, música en directo, electroacústica y audiovisual a partir de un encuentro ficticio entre Damià Huguet, Blai Bonet y Pier Paolo Pasolini en la Barcelona de 1975.