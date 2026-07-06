Prohens, sobre la asistencia de Porquer a la acción en es Trenc: "Mi estilo es el respeto, no entrar en provocaciones"

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, en un pleno - Isaac Buj - Europa Press - Archivo
PALMA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha evitado entrar a valorar la actuación de la alcaldesa de Campos, Francisca Porquer, quien asistió este domingo a la cadena humana convocada en es Trenc para reclamar su protección y se dejó ver en la playa en el momento de la lectura del manifiesto.
Al ser preguntada por esta cuestión en la presentación de la oficina del autónomo, Prohens ha respondido que el "estilo y talante" de su Govern es de respeto con todas las movilizaciones.
"Mi estilo es el respeto, mi estilo es no entrar en provocaciones y mi estilo, evidentemente, es que somos una tierra libre donde todo el mundo tiene que poder decir lo que piensa , yo creo que he sido clara", ha dicho.
En relación con la cadena humana, Prohens ha considerado que esta protesta "ha sido preventiva" y ha reiterado que "es Trenc no se toca", lanzando un mensaje de tranquilidad y asegurando "categóricamente" que no habrá urbanizaciones ni hoteles en este enclave.
También ha vuelto a condenar la aparición de pintadas vandálicas en el búnker de es Trenc. "No es de recibo, la gente se puede manifestar con respeto, especialmente si dices que pides respeto para un espacio natural", ha agregado.