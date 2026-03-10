Prohens asistirá al acto conmemorativo por los 600 años del inicio de la construcción de la Llotja de Palma

Publicado: martes, 10 marzo 2026 18:27
PALMA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, acudirá al acto conmemorativo del sexto centenario del inicio de la construcción de la Llotja de Palma(1426-2026), que tendrá lugar este miércoles en este monumento.

Al acto asistirán también el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, el secretario autonómico de Cultura y Deportes, Pedro Vidal, el director general de Cultura, Llorenç Perelló, y el director del Institut d'Estudis Baleàrics, Ignacio Flores.

La presidenta pronunciará unas palabras en el acto, que darán paso a una conferencia a cargo de la catedrática en Historia del Arte de la UIB, Tina Sabater. La celebración finalizará con un concierto de la Orquesta de Cámara de Mallorca, dirigida por Bernat Quetglas.

