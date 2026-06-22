Archivo - La presidenta de las Islas Baleares, Marga Prohens. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo
PALMA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este martes al 'primer toc' de Sant Joan, el primero de los dos días grandes de la fiesta de Ciutadella.
El tradicional momento tendrá lugar a las 14.00 horas en Ca n'Olivar, la casa del 'caixer senyor' de las fiestas de Sant Joan 2026, ha informado el Ejecutivo autonómico.
Posteriormente, Prohens será recibida por el propio 'caixer senyor', Ignasi Saura.