Prohens asistirá este miércoles a la Nit del Turisme en Formentera

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, durante una rueda de prensa en el Consolat de Mar. - CAIB - Archivo

PALMA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este miércoles a la gala de la Nit del Turisme en Formentera, en la que también participará el presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas.

Durante la gala, que tendrá lugar en el Hotel Casbah Formentera, se entregarán los Premios del Turismo 2025, un total de siete galardones a destacadas personalidades y entidades del sector turístico de Baleares y una mención honorífica a título póstumo a Gabriel Escarrer Julià. La presidenta pronunciará un discurso para cerrar el acto

Prohens acudirá a la isla acompañada por el vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, y del conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá.