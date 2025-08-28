Prohens asistirá este viernes al 30 aniversario de la Asociación de Madres y Padres de Personas con Discapacidad

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - David Oller - Europa Press - Archivo

PALMA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este viernes a la celebración del 30 aniversario de la Asociación de Madres y Padres de Personas con Discapacidad de Baleares (Amadiba).

El evento, según ha informado el Ejecutivo autonómico, tendrá lugar a las 20.15 horas en el Centro Cultural de La Misericòrdia.

Prohens, quien pronunciará unas palabras durante el acto, estará acompañada por las conselleras de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, y de Salud, Manuela García.