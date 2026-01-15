Prohens asistirá este viernes a los actos de Sant Antoni en Manacor y en sa Pobla

La presidenta del Govern, Marga Prohens, en la Revetla de Sant Antoni de sa Pobla en 2024 - CAIB

PALMA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este viernes a los actos de Sant Antoni de Manacor y a la 'revetla' de Sant Antoni de sa Pobla.

A las 14.30 horas, Prohens acudirá a los actos en Manacor, que se han visto modificados con motivo del luto por la muerte de un joven de 18 años a causa del derrumbe de una vivienda en el municipio.

La presidenta será recibida en el Ayuntamiento por el alcalde del municipio, Miquel Oliver, y la corporación municipal.

Más tarde, a las 19.30 horas, Prohens asistirá a la 'revetla' de Sant Antoni de sa Pobla, donde será recibida por el alcalde, Biel Ferragut, y la corporación municipal.

A continuación, se dirigirán hacia la iglesia de Sant Antoni Abat para asistir a las 'Completes' y, después, al tradicional baile de 'dimonis i caparrots' y al gran espectáculo piromusical en la plaza Major.