Prohens asistirá este viernes a la celebración del 125º aniversario del Cofib

PALMA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este viernes al acto en honor a la Inmaculada Concepción, patrona de los farmacéuticos, y la celebración del 125º aniversario del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Baleares (Cofib).

El acto se celebrará a las 20.00 horas en la finca de Son Verí y contará con la presencia de la consellera de Salud, Manuela García; el presidente del Cofib, Vicenç Terrades; y el presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Jesús Aguilar, entre otros.

Prohens intervendrá con unas palabras y participará en la entrega de las insignias de Oro, junto con el presidente del Cofib.