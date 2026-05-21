Prohens celebra el inicio de la tramitación de la ley antiokupación en el Congreso tras el "bloqueo" de Armengol

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ofrece una rueda de prensa - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha celebrado la toma en consideración de la proposición de ley del PP contra la ocupación ilegal de inmuebles tras el "bloqueo" por parte de la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

En un mensaje en la red social X, Prohens ha destacado que los 'populares' hayan logrado que se inicie la tramitación de esta iniciativa, tras superar este martes su primera votación en el Pleno del Congreso gracias al apoyo de Vox, UPN y CC y la abstención de Junts y PNV.

Igualmente, ha criticado el "bloqueo y la protección de los okupas" que a su entender ha ejercido durante meses la presidenta del Congreso.

"Una ley imprescindible para defender la propiedad privada, para actuar contra los delincuentes y para que tantos pequeños propietarios puedan recuperar su casa", ha subrayado.

En este sentido, la líder del Ejecutivo ha defendido que esta ley permitirá "volver a garantizar la seguridad jurídica y que salgan al mercado viviendas que ahora están vacías por miedo y desprotección".