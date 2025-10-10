Prohens celebra el Nobel de la Paz 2025 para María Corina Machado

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens. Archivo. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha celebrado el Nobel de la Paz 2025 para la opositora venezolana María Corina Machado.

En un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press, la presidenta Prohens ha destacado que "el Nobel de la Paz 2025 reconoce a una mujer valiente, libre y defensora firme de la democracia y de los derechos humanos: María Corina Machado".

"Una alegría para todos los demócratas que creemos en la libertad y en la justicia", ha subrayado la dirigente autonómica.