Prohens celebra el rechazo a los decretos de vivienda y carga contra el Gobierno por su "deriva radical y populista"

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, en una rueda de prensa - CAIB

PALMA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha celebrado que finalmente los decretos de vivienda hayan sido rechazados en el Congreso y ha cargado contra el Gobierno de España por "su deriva radical y populista".

"El Congreso ha parado la irresponsabilidad que pretendían perpetrar el PSOE y la extrema izquierda en materia de vivienda", ha subrayado en un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press.

Según Prohens, con estos decretos el Gobierno estaba "cargando su inacción sobre las espaldas de los pequeños propietarios, generando un miedo y una inseguridad que ya había comenzado a suponer la retirada de vivienda del mercado y dejando sin alquileres a familias y jóvenes que lo necesitan".

En este sentido, ha criticado que el Gobierno "ha quedado retratado en su deriva radical y populista" con la aprobación de los decretos en el Consejo de Ministros. "No se arregla en ocho días lo que han hecho en ocho años", ha reprochado.

La presidenta ha apostado por corregir el desequilibrio entre la oferta y la demanda, dar seguridad a los pequeños propietarios, simplificar burocracia y agilizar trámites, bajar impuestos y hacer vivienda asequible para aquellos que lo necesitan.

"No podemos atraer gente de fuera y seguir haciendo crecer la demanda, tiene que ser vivienda para la gente de aquí. Y en esto trabajamos", ha concluido.